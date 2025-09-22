استراليا: إصلاحات بقطاع الاتصالات بعد وقوع 4 وفيات مرتبطة بإخفاق في ربط مكالمات الطوارئ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت استراليا، اليوم الاثنين، إصلاحات بقطاع الاتصالات، بعد وقوع 4 حالات وفاة مرتبطة بإخفاق شركة كبرى في ربط المئات من مكالمات الطوارئ الأسبوع الماضي.

وقالت شركة أوبتوس، ثاني أكبر شركة اتصالات في استراليا، إن "عطلا فنيا" وقع الخميس الماضي تسبب بإخفاق ربط 624 مكالمة لخدمات الطوارئ.

وتم تغريم أوبتوس أكثر من 12 مليون دولار استراليا (8 ملايين دولار أمريكي) لإخفاقها في تطبيق قواعد مكالمات الطوارئ خلال عطل آخر بالشبكة في الثامن من نوفمبر 2023.

وقالت وزيرة الاتصالات انيكا ويلز اليوم الاثنين إن هيئة الاتصالات والاعلام الاسترالية تحقق في ما حدث الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز إنه يتوقع أن تدرس أوبتوس تغيير المدير التنفيذي للشركة.

وأضاف لشبكة البث الاسترالية "سوف يتم إجراء تحقيق شامل بهذا الشأن. من الواضح أن سلوك أوبتوس غير مقبول مطلقا . لقد أوضحنا ذلك".