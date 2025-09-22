الصومال ترحب ببيان مصر الداعم للأمن والاستقرار ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعربت جمهورية الصومال الفيدرالية، عن بالغ امتنانها وتقديرها للبيان الصادر عن جمهورية مصر العربية، الذي يؤكد مجددا تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي ودعمها المستمر لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.

وأكدت الصومال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين، أن البيان يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنة موقف مصر الداعم لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية، وجهوده في مكافحة الإرهاب وبناء الدولة.

وأشارت إلى أن صدور البيان المصري يأتي في وقت بالغ الأهمية، في إطار الدور المحوري والفعال لجمهورية مصر العربية في حشد الدعم الدولي والإقليمي لصالح القضايا المصيرية للبلاد، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الصومالية جهودها لتعزيز الأمن وإنفاذ القانون ومجابهة التحديات في إطار مسئوليتها الأساسية عن أمن واستقرار البلاد.

ونوهت إلى أن دعم مصر بما في ذلك مساهمتها الفعالة في بعثة الاتحاد الأفريقي؛ لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، هو دعم حيوي يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تطلعات شعبنا نحو مستقبل مستقر وآمن.

وثمنت تأكيد مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك لترجمة هذه الشراكة إلى خطوات ملموسة على صعيد التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي؛ دفعا لمصالحنا المشتركة وتعزيزاً للأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.