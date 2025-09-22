فرق الإطفاء السورية تكافح لإخماد حرائق كبيرة في غابات ريف اللاذقية

تكافح فرق الإطفاء السورية اليوم الاثنين لإخماد حرائق كبيرة اندلعت في غابات ريف اللاذقية الشمال الشرقي.

وقال الدفاع المدني السوري ، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، "تكافح فرق الإطفاء الحريقين الحراجين الكبيرين المندلعين في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة، وترتياح بالقرب من بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمال الشرقي".

وأضاف أن ذلك يأتي وسط ظروف صعبة بسبب عدم وجود طرقات تؤدي إلى مناطق انتشار النيران، وتضاريس وعرة وظروف مناخية غير مستقرة، وانفجارات لمخلفات الحرب في المكان.

بدورها ، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال قوله: "أخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية، حريقاً اندلع في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتعمل على إخماد حريقين اندلعا بريف المحافظة".

ولفت إلى أن "وعورة المنطقة ووجود الألغام التي خلفها النظام البائد يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران"، مؤكدا أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.

وشق الدفاع المدني السوري في وقت سابق ، ما يقارب 200 كيلومتر من خطوط النار داخل الغابات والأحراش في اللاذقية، بهدف تطويق بؤر الاشتعال المحتملة ومنع تمدد الحرائق إلى التجمعات السكانية والممتلكات.

وجاء ذلك ضمن خطة وقائية تتضمن فصل المساحات الحراجية عن بعضها، وتأمين وصول فرق الإطفاء إلى المواقع الوعرة بسرعة، ما يحد من الخسائر البيئية والاقتصادية ويحمي الغابات ذات القيمة الطبيعية العالية.

وكان وزير الطوارئ رائد الصالح أفاد بأنّ حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق هذا العام في سوريا بلغ نحو 27 ألف هكتار، مؤكداً أن فرق الطوارئ تواصل مراقبة جميع المناطق خاصة مع تكرار هذه الظاهرة سنوياً.