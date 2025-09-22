تعليم القاهرة: حضور منظم وإقبال كبير من الطلاب وسط أجواء احتفالية كبرى

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إن الدراسة انتظمت في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، وفقا للجداول المعلنة لتنظيم دخول الطلاب، وأكدت أن اليوم الثانى شهد حضور منظم وإقبال كبير من الطلبة وسط أجواء احتفالية كبرى.

وأوضحت مديرة المديرية الدكتورة همت أبو كيلة أن الانضباط والالتزام هما ركيزتان أساسيتان في العملية التعليمية، حيث يخلقان بيئة منظمة وآمنة للتعلم ويساعدان في بناء شخصية الطالب المسئول ويزيدان من فرص نجاحه ، فالالتزام بقواعد المدرسة والحضور المنتظم والسلوك الإيجابي ضروري لضمان تحقيق أهداف التعليم.

وذكرت أن طابور الصباح شهد فقرات وطنية وتربوية، وعبر الطلاب عن فرحتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، مؤكدين حماسهم لانطلاقة عام دراسي جديد.