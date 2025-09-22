تاكر كارلسون يتحدث عن مؤامرة يهودية وراء اغتيال تشارلي كيرك قتل الحقيقة

قارن الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك بمؤامرة أناس "يتناولون الحمص تحت ضوء مصباح خافت".



وقال كارلسون في الفعاليات التأبينية التي أقيمت في ولاية أريزونا: "أتخيل كيف يجتمع أشخاص في غرفة، يأكلون الحمص تحت ضوء مصباح خافت، ويفكرون: ماذا نفعل مع هذا الرجل الذي يقول الحقيقة عنا؟ ودائما يظهر بينهم شخص بفكرة ساطعة: دعونا فقط نقتله".

وربط كارلسون ذلك بالمسيحية، مشيرا إلى أن هناك من تآمروا أيضا لقتل "يسوع المسيح" بسبب قوله الحقيقة عن السلطة.

وجرت مراسم وداع كيرك في ملعب كرة القدم بمدينة فينيكس بولاية أريزونا، حيث قامت الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى الملعب، فيما يجوب الضباط المنطقة المحيطة بالساحة المليئة بالمرافق الترفيهية.

كما جرى تطويق موقف السيارات المجاور بسياج يبلغ ارتفاعه مترين، وظهرت أعداد كبيرة من الصحفيين في المكان.

وكان كيرك، المعروف بدعمه للرئيس ترامب، قد أُصيب بجروح قاتلة يوم 10 سبتمبر خلال تجمع جماهيري في جامعة وادي يوتا.

وقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن كيرك لعب دورا محوريا في فوز ترامب بالانتخابات عبر ضمان نسبة مشاركة مرتفعة من جانب الشباب.

ووجهت تهمة القتل إلى الشاب تايلر روبنسون (22 عاما)، وتعتزم النيابة المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه. روبنسون سلم نفسه للشرطة، وظهر في جلسة المحكمة مرتديا سترة واقية.