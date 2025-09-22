بدء تشغيل المقر الجديد لخدمات التأمين الصحي بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تشغيل المقر الجديد لخدمات التأمين الصحي بالفرافرة، اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد استلامه وتجهيزه بدعم من المحافظة، بما يسهم في توفير منظومة صحية متكاملة بالمركز.

وأشار الدكتور محمد محروس مدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد، إلى أن المقر الجديد يقع بمبنى 5 بمجمع المصالح شمال مدينة الفرافرة، ويضم 7 غرف مجهزة للكشف وصرف الأدوية.

وكشف عن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في تخصصات القلب، الباطنة، الأطفال، والممارس العام، والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى خدمات التحويلات الخارجية والأشعة والتحاليل ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب مركز خدمة العملاء وإصدار وتحديث بطاقات التأمين الصحي.