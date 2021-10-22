الزمالك يكتسح توسكر برباعية ويكمل مهمته الأفريقية

حقق الزمالك فوزا ساحقاً على ضيفه الكيني توسكر برباعية دون رد في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليكمل تأهله إلى دور المجموعات بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد.

رباعية الزمالك جاءت عن طريق يوسف أوباما "هدفين" وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري، في مباراة تسيدها الأبيض بشكل كبير.

ما أن بدأت المباراة حتى توقفت بسبب إصابة موماني لاعب توسكر في كرة مشتركة مع زميله، وحصل بن شرقي على فرصة في الدقيقة 4 من اختراق في الجبهة اليسرى ومرور إلى داخل منطقة الجزاء، لكنه بالغ في الفردية لتخرج الكرة خارج الخطوط.

وكاد فتوح أن يساهم في أول الأهداف، بعدما تسلم كرة طولية خلف الدفاع ليمرر بالعرض أمام المرمى ولا تجد المتابع في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 11 افتتح أوباما التسجيل من رأسية ساقطة لحظة تقدم الحارس الكيني بعد ارتباك دفاع الفريق الضيف وحارسه في التعامل مع كرة عرضية.

في الدقيقة 12 سدد البديل هامفري ميينو أول كرة على مرمى أبوجبل لكن في منتصف المرمى بيد أبوجبل.

لم يضيع الزمالك وقتا طويلا بعد التقدم بهدف وسجل الهدف الثاني عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري، بضربة رأس أخرى في الدقيقة 19، من عرضية أحمد سيد زيزو.

تنوعت محاولات الزمالك بعد التقدم بثنائية، وزادت التسديدات على المرمى أبرزها عن طريق إمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

في الشوط الثاني تراجع الأداء وهدأ إيقاع اللعب من الزمالك ولم تكن هناك خطورة حقيقية على المرمى الكيني، بينما نشط الضيوف في محاولة تعديل الموقف، لكن محاولاته لم تمثل خطورة أيضا على مرمى أبوجبل.

على طريقة مباراة الذهاب، كرر بن شرقي الإهدار السهل أمام الشباك الخاوية، في الدقيقة 57 رافضاً هدية سيف الجزيري من كرة عرضية مرت من الجميع ليسددها المغربي في يد الحارس بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة 65، دفع كارتيرون بكل من شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبدالشافي، على حساب سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

وفي الدقيقة 72، نجح بن شرقي أخيرا في تسجيل أول أهدافه والثالث للزمالك من هجمة مرتدة سريعة، عن طريق محمود علاء إلى شيكابالا الذي مرر لأوباما المنفرد ليراوغ الحارس ويمرر إلى المغربي أمام الشباك الخاوية ليضعها ويضع حدا للفرص الضائعة.

وما هي إلا دقيقتين حتى نجح أوباما في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والرابع للأبيض، من عرضية زيزو.

وشارك إسلام جابر بديلا لإمام عاشور في الدقيقة 78.

وسدد شيكابالا أرضية في الدقيقة 87، لكن تصدى لها الحارس، ثم أضاع بن شرقي فرصة أخرى سهلة أمام المرمى بعدها بدقيقة.

أخيرا شارك محمود عبدالعزيز في الدقيقة 89 بدلا من يوسف أوباما.

مرت الدقائق دون جديد ليكتفي الزمالك برباعية ويتأهل لدور المجموعات الأفريقي.