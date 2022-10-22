موسكو تتهم سلطات كييف بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنين والمواطنين الروس

اتهم المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا سلطات كييف بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين والمواطنين الروس، محذرا من استهداف محطة كاخوفكا الكهرومائية والتسبب في كارثة إنسانية.

وقال نيبينزيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن "نظام كييف يهاجم البنية التحتية المدنية لأراضيه السابقة مستفيدا من تهاون الغرب بشأن أي أعمال إجرامية"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة نوفاكخوفكا في منطقة خيرسون منذ 5 أشهر وتستهدفها بـ 120 صاروخًا يوميًا معظمها من طراز هايمرز الأمريكي.

وذكر أن تلك الصواريخ توجه إلى سد محطة كاخوفكا لهدمه والتسبب في زيادة منسوب المياه مما يؤدي إلى فيضانات في المناطق المجاورة.. مما يؤدي إلى موت آلالاف المدنيين وتضرر آلاف المباني السكنية.. نافيًا استخدام موسكو مسيرات إيرانية في العمليات بأوكرانيا، واصفا ذلك بالافتراءات الغربية.