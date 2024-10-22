ليز تشيني تساعد هاريس في كسب أصوات الجمهوريين المعتدلين

تعاونت كامالا هاريس يوم الاثنين مع ليز تشيني من أجل استقطاب أصوات الناخبين الجمهوريين الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأعادت تشيني، عضوة الكونجرس السابقة عن ولاية وايومنج، تذكير الناس بأنه "يمكنكم التصويت وفقا لضميركم دون الحاجة إلى قول أي شيء لأي شخص".

وتنبأت بقولها: "سيقوم ملايين الجمهوريين بذلك في 5 نوفمبر".

وأدلت تشيني بهذه التصريحات في مدينة رويال أوك، بولاية ميشيجان، خلال ثاني حدث من ثلاثة مع هاريس. وبدأت حملتهما بالقرب من فيلادلفيا وكان من المقرر أن تنتهي بالقرب من ميلووكي، مما يعكس التركيز الشديد على الناخبين المعتدلين في ضواحي الولايات الحاسمة.

يشار إلى أن ليز تشيني، ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق، تم إبعادها فعليا من الحزب الجمهوري بسبب مشاركتها في تحقيق برلماني بشأن دور ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وفقدت مقعدها في الكونجرس في معركة أولية قبل عامين.

وعلى الرغم من اختلافها مع هاريس في بعض القضايا، قالت تشيني إن فلسفتها المحافظة تعني إعطاء الأولوية للدستور على حزبها السياسي. وأعربت أيضا عن قلقها بشأن السماح لترامب "المضطرب تماما وغير المستقر" بإدارة السياسة الخارجية.

ورد ترامب على تشيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، ووصفها بأنها "غبية كالصخرة" واتهمها بأنها "صقر حرب".