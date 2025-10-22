الرئيس التونسي يوجه بدعم منتجي زيت الزيتون وتسهيل إقراضهم

• الرئيس التونسي أوعز بدعم صغار الفلاّحين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة..

أوعز الرئيس التونسي قيس سعيد بدعم منتجي زيت الزيتون في بلاده، وتسهيل حصولهم على قروض لمواجهة مصاريف عصر الزيتون وتخزين الزيت.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيّد الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدين بن الشيخ، وفق بيان للرئاسة نشرته الأربعاء.

وقال البيان إن سعيد وجه بالوقوف إلى جانب صغار الفلاّحين في مستوى عصر الزيتون وتخزين الزيت وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة، مبينا أن محصول الزيتون بالموسم الحالي يعتبر "قياسيا".

وأكد سعيد على "ضرورة العمل من أجل تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة خاصّة وأنّ عديد الدّول في أمريكا اللاّتينيّة وفي آسيا أبدت استعدادها لتوريده مع التّشجيع على تعليبه في تونس".

وفي مقابلة سابقة مع الأناضول قال عضو البرلمان خالد حكيم مبروكي إن تونس تنتظر "محصولا قياسيا" من زيت الزيتون، مع توقعات بأن يصل الإنتاج 500 ألف طن بزيادة 30 بالمئة عن الموسم الماضي.

ودعا مبروكي الدولة إلى "إجراءات عاجلة" منها تقديم دعم مسبق وتمويل للمزارعين وأصحاب المعاصر لتحمل نفقات الموسم، وتسوية أوضاعهم في البنوك".

واشترط لإنجاح "الموسم الاستثنائي" لإنتاج زيت الزيتون أن تضخ وزارة المالية 677.9 مليون دولار لدعم المعاصر وصغار الفلاحين والمصدرين.

ووفق المرصد الوطني للفلاحة (حكومي)، سجّلت عائدات صادرات تونس من زيت الزيتون بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025، نحو 1.1 مليار دولار لمجموع 252.7 ألف طن.