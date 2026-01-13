ماليزيا تتخذ إجراءات قانونية ضد منصة إكس بسبب سوء استخدام تطبيق جروك

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ووحدة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، حيث تتهم الشركتين بالتقصير في ضمان سلامة مستخدمي روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي "جروك".

ويأتي الإجراء بعد أيام قليلة من قيام ماليزيا وإندونيسيا بتقييد الوصول إلى تطبيق "جروك"، كأول دولتين تفعلان ذلك، وسط تزايد المخاوف من سوء استخدامه لإنشاء صور ذات محتوى جنسي صريح وغير لائق.

وأوضحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، في بيان لها، أنها رصدت سوء استخدام لروبوت الدردشة "جروك" بغرض إنشاء محتوى ضار وتوزيعه، بما يشمل صورا ذات محتوى جنسي صريح، وأخرى غير لائقة، وأخرى مسيئة للغاية، بالإضافة إلى صور معدلة بدون موافقة المستخدمين.

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت إشعارات إلى منصة "إكس" ووحدة "إكس إيه آي" هذا الشهر لإزالة المحتوى الضار، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد.