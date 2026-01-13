فنلندا تستدعي السفير الإيراني بسبب قطع الإنترنت خلال الاحتجاجات

استدعت وزيرة الخارجية الفنلندية السفير الإيراني، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها بلاده حاليا، وذلك بعد أن قيدت السلطات في طهران حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت.

وكتبت إلينا فالتونين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "أغلق النظام الإيراني إمكانية الوصول إلى الإنترنت ليتمكن من إعمال القمع والقتل في الخفاء"، مضيفة: "لا يمكننا تحمل كل هذا. نحن نقف مع الشعب الإيراني - نساءً ورجالًا على حد سواء".

وأضافت فالتونين، إن فنلندا "تستكشف إمكانية اتخاذ إجراءات لاستعادة الحرية للشعب الإيراني" مع الاتحاد الأوروبي.

وبشكل منفصل، قالت الشرطة الفنلندية إنها تعتقد أن شخصين على الأقل دخلا فناء السفارة الإيرانية في هلسنكي دون إذن بعد ظهر يوم أمس الاثنين، وأزالا العلم الإيراني. كما تم تشويه الجدار الخارجي للسفارة بالطلاء.