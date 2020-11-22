محافظ الإسكندرية يستمع لمشاكل المواطنين بعزبة المطار وتقديم المساعدات العاجلة

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، بعزبة المطار التابعة لحي شرق، أحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين السابقين، للاستماع لمشاكل قاطني المنطقة خاصة تجمعات المياه خلال الأمطار، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

واستمع محافظ الإسكندرية ، إلى مطالب أهالي المنطقة، والتي كان أهمها مشكلة الرصف والصرف الصحي، وكلف رئيس حي شرق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ، لتفقد المنطقة غدا لمعاينتها والبدء في رصفها، مشيرا إلى أن مشكلة الصرف الصحي وأي مشكلة أخرى لابد من دراستها من قبل متخصصين لحلها على الوجه الأمثل.



وأوضح الشريف أن أغلب المناطق المتضررة من الأمطار، تنخفض عن سطح الأرض مايقرب من متر ونصف، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم مياه الأمطار الغزيرة بها، وعلى الفور تقوم المحافظة بإرسال عربيات شفط وكسح مياه الأمطار لتلك المناطق لدعمها، مؤكدا أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق.

ولفت المحافظ إلى أن تواجده اليوم يأتي ضمن أولويات المحافظة، لحل مشكلات المواطن البسيط، وسيتم العمل على حل مشكلات المنطقة بالكامل والبدء بالأكثر تضررا، مؤكدا تعاون كافة الأجهزة لحل تلك المشكلات فى أسرع وقت ممكن بما يصب فى صالح المواطن السكندري.