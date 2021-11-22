 مفوضية الانتخابات العراقية: بدء عمليات إعادة الفرز يدويا في 5 محافطات الثلاثاء - بوابة الشروق
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مفوضية الانتخابات العراقية: بدء عمليات إعادة الفرز يدويا في 5 محافطات الثلاثاء

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:37 م | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:37 م

كشفت جمانة الغلاي، المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء اليوم الإثنين أن فرق المفوضية ستبدأ صباح يوم غد الثلاثاء بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لـ870 محطة انتخابية في 5 محافظات بناءا على قرار قضائي.

وقالت الغلاي في تصريح صحفي إن عمليات إعادة عمليات العد والفرز تشمل محافظات ذي قار وبغداد ونينوى المثنى والنجف، وذلك بناءا على قرار من الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات.

وأوضحت الغلاي أن فرق المفوضية ستبدأ بعمليات العد والفرز يدويا أولا في المحطات العائدة لمحافظة ذي قار التي  تشمل أكثر من 383 طعنا من أصل إجمالي عدد الطعون البالغة 870 طعنا، بحضور ممثلين عن الكيانات المعترضة على نتائج الانتخابات فضلا عن المراقبين الدوليين والأمميين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نتائج أولية للانتخابات العامة التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، وأظهرت تقدما واضحا للكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وخسارة كبيرة للتيارات والأحزاب الشيعية المنافسة.

وترفض جهات خاسرة الاعتراف بنتائج الانتخابات وتطالب بالكشف عن حالات التلاعب والتزوير التي رافقت العملية الانتخابية.

ودخلت المظاهرات والاعتصاماتِ لأنصار الأحزاب الشيعية الخاسرة أمام بوابتي المنطقة الخضراء بالقرب من الجسر المعلق وجسر الجمهورية ببغداد شهرها الثاني.

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