حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي هذه المباراة بشكل ضاغط من أجل تسجيل الهدف الأول كعادته بعدما بادر بالتسجيل في مباراتي سيراميكا كليوباترا والتي انتهت لصالح بنتيجة 5-2، ومن ثم انتصر على زد بنتيجة 1-0.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل استعادة صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز التي يحتلها حاليا فريق بيراميدز بشكل مؤقت، بالإضافة إلى أنها ستكون دافع جيد قبل بداية مشوار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 43 احتساب حكم المباراة ركلة جزاء بعد إعاقة حسين الشحات داخل منطقة جزاء الاتحاد أهدرها إمام عاشور بغرابة شديدة حيث سددها أعلى القائمين والعارضة.

الاتحاد كان قد انتصر في أول جولتين على فاركو وحرس الحدود بنتيجة 1-0، وبالتالي يتقاسم صدارة ترتيب مسابقة الدوري مع الأهلي والزمالك.