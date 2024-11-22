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وزير خارجية بريطانيا يتعهد بكل مايلزم لمساعدة أوكرانيا

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
د ب أ
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 11:10 ص

تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بالاستمرار في "عمل كل ما هو ضروري" لمساعدة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا بعدما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجمات على المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وأطلقت روسيا صاروخا باليستيا جديدا، عابرا للقارات، على أوكرانيا امس الخميس، وقال بوتين إن استخدامه جاء كرد فعل لسماح المملكة المتحدة والولايات المتحدة لكييف باستخدام صواريخ وفرتها الدولتان، لضرب أهداف في العمق الروسي.

وذكر بوتين: "نعتبر أنفسنا ملزمين باستخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد منشآتنا".

وفي رد فعل على ذلك، تعهد لامي ونظيره الفرنسي جان- نويل بارو باستمرار دعم أوكرانيا ووضعها "في أفضل وضع لإحلال سلام عادل ودائم".

وكتب الوزيران في صحيفة "آي": "لم يسرع بوتين وتيرة أكبر حرب في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية فحسب، عبر إطلاق حرب العداون غير الشرعية وغير المبررة في أوكرانيا قبل 1000 يوم، بل يسعى إلى إعادة صياغة النظام العالمي أيضا".


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