الجيش الليبي: تركيا تستخدم السفن التجارية لدعم الميليشيات في طرابلس

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، اليوم الأحد، أن تركيا تستخدم السفن التجارية من أجل دعم الميليشيات في طرابلس.

وقال المحجوب - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - "إن السفن التجارية تستخدم لأغراض عسكرية من قبل تركيا لدعم "الميليشيات" في طرابلس".

وحول السفينة التركية التي أوقفها الجيش في وقت سابق، أوضح المحجوب أن البحرية الليبية تحقق مع طاقم السفينة التي تم ضبطها قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن حمولة السفينة هي التي تحدد الخطوات التي ستتخذها البحرية، قائلاً: "نحن ملتزمون بالقانون الدولي وقانون البحار".

وكان الجيش الليبي قد أعلن، في وقت سابق أن سرية بحرية مقاتلة "سوسة" قامت بجر سفينة تركية للتفتيش، تحمل علم غرينادا، ويقودها طاقم تركي الجنسية، وذلك قبالة السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، "إنه تم القبض على سفينة تحمل علم (غرينادا) يقودها طاقم يتكون من أتراك" وذلك أثناء "دورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة" الواقعة على بعد 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، نفذتها "السرية البحرية المقاتلة (سوسة)"، و"تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الإجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات".