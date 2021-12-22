61 حالة وفاة في تركيا نتيجة تسمم بكحول مغشوش

لقي ما لا يقل عن 61 شخصًا مصرعهم في تركيا نتيجة التسمم بالكحول المغشوش.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، عن قناة "خبرتورك" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنّه تم تسجيل حالات تسمم بالكحول المغشوش خلال الأسبوعين الماضيين في 17 مدينة، ومعظمها في إسطنبول، حيث توفي 30 شخصا خلال الأيام العشرة الماضية وحدها.

يأتي هذا فيما تحدثت تقارير عن احتجاز شخصين على الأقل في مدينة أوردو بشمال البلاد، يشتبه بتورطهما في هذه القضية.

وقبل أيام، أعلنت سلطات اسطنبول أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما 16 آخرون حالتهم حرجة يخضعون للعلاج في المستشفى، إثر احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.