بيان إسرائيلي يؤكد إصابة بن غفير في حادث تصادم سيارته بأخرى

قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن "سيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، انقلبت إثر تعرضه لحادث سير أثناء مغادرته موقع هجوم طعن في مدينة الرملة بوسط البلاد".

ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي عن بيان الشرطة: "الحادث وقع بين سيارتين، وتم نقل 3 أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة".

وكان مكتب بن غفير قد قال: إن "الوزير في حالة جيدة وواع..."

وتظهر الصور من مكان الحادث سيارته مقلوبة، بينما تحطمت سيارة أخرى أمامها. وقالت الشرطة إنها تحقق في سبب الحادث، بحسب موقع "آي 24".

وكان تقرير لموقع "واي نت" الإسرائيلي قد أشار في وقت سابق إلى إصابة بن غفير بإصابات متوسطة؛ إثر انقلاب سيارته، ما استدعى دخوله مركز شامير الطبي في بئر يعقوب.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في موقعها على الإنترنت (واي نت) اليوم، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أصيب بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة بعد انقلاب سيارته في أثناء مغادرته لموقع "هجوم إرهابي" مشتبه فيه بمدينة الرملة.