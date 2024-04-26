منظمة الصحة العالمية ترصد إفراطا في استخدام المضادات الحيوية بين مرضى فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن استخدام المضادات الحيوية شهد إفراطا على نطاق واسع على مستوى العالم بين مرضى كوفيد-19 في المستشفيات أثناء الوباء دون تحسين النتائج السريرية، بينما من المحتمل أيضا أن يزيد من التهديد الخطير والمتزايد بالفعل للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأكدت الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، أن المنظمة لم توص في أي وقت خلال الوباء العالمي باستخدام المضادات الحيوية لعلاج كوفيد-19.

ووفقا للمنظمة ، تتراوح نسبة استخدام المضادات الحيوية بين 33 في المائة للمرضى في منطقة غرب المحيط الهادئ إلى 83 في المائة في منطقتي شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وبين عامي 2020 و2022، انخفضت الوصفات الطبية للمضادات الحيوية بمرور الوقت في أوروبا والأمريكتين ، لكنها زادت في أفريقيا. وشددت المنظمة على أن استخدام المضادات الحيوية لم يحسن النتائج السريرية للمرضى المصابين بكوفيد-19.

وأضافت أن وصفها المنهجي قد يسبب ضررا للأشخاص الذين لا يعانون من عدوى بكتيرية، مقارنة بأولئك الذين لا يتلقون المضادات الحيوية.

ودعت إلى تحسين الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لتقليل العواقب السلبية غير الضرورية على المرضى والسكان.