أحمد فؤاد سليم يستعيد ذكرياته في الجيش خلال فترة الاستعداد لحرب أكتوبر

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، تفاصيل رحلته مع الجيش المصري، خلال فترة الاستعداد لحرب أكتوبر، وذلك خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" على قناةon.

وأكد "سليم" أنه تخرج من كلية التجارة، ثم عمل في المصانع الحربية في الهيئة العربية للتصنيع، لمدة ما يقرب من عام ونصف، كمحاسب في هيئة شئون العاملين، ليتلحق بعدها بالجيش المصري، لمدة 5 سنوات، منذ 1968 وحتى 1974، مضيفا: "من الجيل بتاعي محمد جلال عبد القوي، ولطفي لبيب الله يرحمه، ود. سامي عبد الحليم، وأحمد راتب".

أوضح أنه كان في سلاح الدفاع الجوي، مؤكدا : "كنت بقعد على مدفع نمرة 2، وليا وقعة صعبة شوية، ضربت مرة طيارة من بتوعنا للأسف.. مضربتهاش ضربة مؤثرة جدا، وتقريبا كانت في مهمة سرية، وإحنا كنا في سفاجا وفي ضهرنا جبل عتاقة وجنبنا مطار الغردقة، فطلعت الطيارة ومبلغتش أنه ممنوع ضرب النار، بحيث أن الطيار في مهمة سرية والرادارات مش هتجيبه".

وواصل: "فأنا قايم من النوم الصبح سامع صوت أزيز، وبدور على الطيارة، وسألت زمايلي هل في تعليمات منضربش قالوا لأ، فأنا قلت دي طيارة معادية، وأدور على الصوت، لحد ما لقيت جسم ورا الجبل، وأنا بدور ضربت طلقتين، والطيار هبط تاني وراح مطار الغردقة"، مشيرا إلى أنه حصل على ترقية بسبب تلك الواقعة.

وتابع أن قائد المنطقة العسكرية جاء إلى معسكرهم وبرفقته الطيار، في تمام الساعة 2 ظهرا للبحث عن الشخص الذي ضرب الطائرة المصرية، مضيفا: "قلت وقتها أنا رايح في داهية، ومكنتش فهمت الواقعة الطيارة اضربت واختفت، ومكنتش أعرف إني أصابتها كمان، لحد ما هما جم وعلقولي شرطتين لأني كنت يقظ ودي حاجة حلوة، رغم أني ضربت طيارة بتاعتنا".

ولفت إلى أنه عُرض عليه في إحدى المرات، أن يكون هدفا مرئيا للعدو برفقة زميل له، حتى يؤمنوا المنطقة العسكرية التي يتواجدون بها، وخلال تلك المهمة كان يتحدث مع زميله عن أمور عامة في الحياة ويحكون قصصا لبعضهما دون أي خوف من تعرضهما لهجوم في أي وقت من قوات العدو، مضيفا: "ربنا سبحانه وتعالى بيطمن القلوب، بيطبطب عليها ويقولك متخافش".

استطرد أن الجيش المصري كان يقدم مشاريع كل عام تحاكي حالة الحرب الفعلية، مضيفا: "يمكن المشروع كان أشق من اللي حصل في الحرب، ترعة إسماعيلية دي كانت قناة السويس اللي بنعبرها، ونفس العمليات اللي اتعملت هي نفسها اللي عبرنا بيها قناة السويس.. في السنة اللي حصل فيها الحرب كان اسمه مشروع تحرير 23 تقريبا، فكل سنة كنا بنعمل التدريب القاسي ده على مستوى كل الجيوش والأسلحة، في نهاية المشروع بتاع تحرير 23، كان بداية حرب 1973".

وأوضح أن القيادات العليا في القاهرة كانت تأتي كل عام لتقييم المشروع، وفي عام الحرب جاء القادة الكبار قبل انتهاء المشروع وبدء حرب أكتوبر بيومين، فكان الوضع مشدودا، مضيفا أنه شعر وقتها بأن الحرب قريبة، وكان قد حلم وقتها حلما وحكاه لأحد الشيوخ معهم في الجيش، فأخبره أنهم تقريبا سيدخلون الحرب، متابعا: "من الحاجات الغريبة في الحلم، إني شفت مسلمين ومسيحيين بيصلوا، فرميت العجلة ووقفت أصلي معاهم".