نتنياهو: إنشاء هيئة دولية تتولى نزع سلاح حماس بالكامل واذا نجحت سننهي حرب غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل تخطو "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب في غزة وإرساء أسس تقدم جوهري في مسار السلام بالشرق الأوسط ومع دول إسلامية مهمة.

وأعلن نتنياهو تأييده لخطة ترامب، موضحاً أنها "تحقق أهداف إسرائيل من الحرب عبر استعادة جميع الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وحكمها السياسي، وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد لإسرائيل مجدداً"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية.

وأوضح أن الخطة تبدأ بانسحاب متواضع إذا وافقت حماس عليها، يتبعه إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة، على أن تُنشأ لاحقاً هيئة دولية تتولى نزع سلاح حماس وغزة بالكامل.

وأضاف: "إذا نجحت الهيئة الدولية، سننهي الحرب نهائياً".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل ستواصل عمليات الانسحاب تدريجياً وفقاً لمدى التقدم في نزع السلاح، لكنها ستُبقي على وجود أمني في القطاع خلال المستقبل المنظور.