نتنياهو يعلن دعمه خطة ترامب لإنهاء حرب غزة ويحذر حماس من رفضها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، محذرًا حركة حماس من رفضها.

وقال نتنياهو، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، إن خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنها ستعيد كل "الرهائن" وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى أن الهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم.

وثمن موقف ترامب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط، مشيرًا إلى أنه على السلطة الفلسطينية وقف التحريض ضد إسرائيل ومساعيها لدى المحاكم الدولية.

وتابع: "لن ننسى فظائع 7 أكتوبر وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر".

وأشاد بالرئيس الأمريكي مؤكدًا أنه "أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل.