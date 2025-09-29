أوكرانيا: قواتنا أسقطت مروحية روسية بطائرة مسيرة

زعم الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أنه أسقط مروحية روسية باستخدام طائرة مسيرة يتم التحكم بها عن بعد.

وقال روبرت بروفدي، قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، في منشور له على تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، إن المروحية التي تم إسقاطها كانت من طراز إم آي – 8.

وأوضح اللواء 59، أنه تم إسقاط المروحية بالقرب من قرية كوتلياريفكا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

يشار إلى أن المروحيات السوفيتية متعددة الأغراض من طراز إم آي- 8 يتم إنتاجها منذ ستينيات القرن الماضي.

ويبعد خط الجبهة عن القرية المشار إليها بضع مئات من الأمتار.

ووفقا لتقارير إعلامية تم في الهجوم، استخدام طائرة مسيرة انتحارية يتم التحكم بها عن بعد من طراز شرايك الأمريكية الصنع، والتي يبلغ تكلفتها بضع مئات من الدولارات فقط.