 بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 4:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

بقيمة 6 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي خلال 24 ساعة

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 4:17 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 4:17 م


تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك