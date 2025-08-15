

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه، وذلك خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.