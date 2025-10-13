 انطلاق حافلات لنقل أسرى فلسطينيين تمهيدا لإطلاق سراحهم - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 9:05 ص القاهرة
انطلاق حافلات لنقل أسرى فلسطينيين تمهيدا لإطلاق سراحهم

وكالات
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 7:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 7:55 ص

أظهرت لقطات نشرتها منصات عبرية موكبا من حافلات مصلحة السجون الإسرائيلية وهي تتجه إلى عدد من المعتقلات لنقل أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية تعديلا عاجلا في قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، وذلك رغم مصادقة الحكومة الإسرئيلية عليها سابقا.

وقال القيادي في "حماس" محمد نزال إن الحركة لم تتسلم القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل المرتقبة، مشيرا إلى أن إسرائيل "تتلاعب بالاتفاق من حيث الأعداد والأسماء".

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة التبادل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، بأن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباحا يوم الاثنين.

