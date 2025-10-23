من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟

تصدر الحديث عن الشيخ صالح الفوزان، عناوين الأخبار بعد تعيينه مفتيا للملكة العربية السعودية بأمر ملكي ليكون تتويجا لمسيرة 70 عاما من تلقي العلم وتخريج أجيال من العلماء والإفتاء للمسلمين.

وفي هذا التقرير تسرد جريدة الشروق أهم المحطات في سيرة الشيخ صالح الفوزان منذ نشأته حتي توليه منصب مفتي المملكة العربية السعودية نقلا عن صحيفتي عكاظ وسبق السعوديتين وموقع الشيخ صالح ابن فوزان وموقع جامعة محمد ابن سعود بالرياض.

النشأة.. بين اليُتم والأنس بالقرآن

وُلد الشيخ صالح الفوزان سنة 1354 هجرية 1935 ميلادية بقرية الشميسية من ضواحي القصيم وهو من قبيلة الدواسر، وقد توفي والده وهو طفل ليتربي عند أسرة أبيه حيث حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة عند الشيخ حمود التلال، وهو قاض في منطقة بريدة السعودية، وذلك قبل أن يلتحق الفوزان بالمدرسة الحكومية عند افتتاحها بالقرية ثم لينتقل لإكمال الدراسة في بريدة.

بدأ الفوزان دراسته الأكاديمية للعلوم الشرعية بالمعهد العلمي في بريدة ثم كلية الشريعة بالرياض والتي حصل منها على البكالريوس ثم الماجيستير في علم المواريث والدكتوراة بموضوع عن أحكام الإسلام في الأطعمة.

وتتلمذ الشيخ على يد عدد من العلماء المعروفين خلال دراسته منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز مفتي المملكة السابق، والشيخ محمد أمين الشنقيطي والشيخ عبد الرحمان السعدي صاحب الفتاوى السعدية.

بين منابر الفتوى وتخريج أجيال العلماء

عمل الشيخ الفوزان بعد تخرجه مدرسا بالمعهد العلمي ببريدة ثم أستاذا بكلية الشريعة لينتقل للعمل بقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين ثم أستاذا بالمعهد العالي للقضاء قبل أن يتم تعيينه مديرا للمعهد وقد واظب الشيخ بجانب العمل الأكاديمي على الإمامة والخطابة بعدد من مساجد المملكة ليستمر في إمامة مسجد الأمير متعب ابن عبد العزيز بالرياض.

وخصص الشيخ جزءا كبيرا من عمله لإفتاء الناس حيث شارك ببرنامجي نور على الدرب والفقه الإسلامي للتواصل مع المستمعين وإعطاء الفتوى والنصيحة، كما شارك بشكل رسمي في إصدار الفتاوى عبر هيئة كبار العلماء التي كان من أحد أعضائها، وشارك كذلك بالمجمع الفقهي لمكة المكرمة واللجنة الدائمة للبحوث والفتوى حيث أشرف على العديد من الرسائل العلمية الدينية.

المؤلفات

وقد أصدر الشيخ الفوزان، عددا كبيرا من الكتب بجانب الرسائل العلمية ركز غالبيتها على أمور العقيدة ومن أشهرها: مجمل عقيدة السلف الصالح، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، التوحيد في القرآن، الفرق بين البيع والربى، كتاب مناسك الحج والعمرة.

التلاميذ بين القراء والعلماء

تتلمذ على يد الشيخ الفوزان خلال مسيرته عدد من العلماء وقراء القرآن من أشهرهم الشيخ عبدالرحمن السديس إمام الحرم المكي ومرتل القرآن الشهير وكذلك الشيخ محمد المنجد من أشهر الدعاة في المملكة السعودية.