كتائب القسام تعلن أسماء 20 أسيرا إسرائيليا سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة «طوفان الأحرار»

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم أسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.



وقالت الكتائب في بيانها إن الإفراج يشمل الأسرى التالية أسماؤهم:

1- بار أبراهام كوبرشتاين

2- أفيتار دافيد

3- يوسف حاييم أوحانا

4- سيغيف كالفون

5- أفيناتان أور

6- إلكانا بوحبوط

7- ماكسيم هيركين

8- نمرود كوهين

9- متان تسنغاوكر

10- دافيد كونيو

11- إيتان هورن

12- متان أنغريست

13- إيتان مور

14- غالي بيرمان

15- زيف بيرمان

16- عمري ميران

17- ألون أوهل

18- غاي جلبوع-دلال

19- روم براسلافسكي

20- أريئيل كونيو

ومن جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بأن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل متتالية، وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن تنسيقا أوليا جرى بين حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى.

فيما أكد فيه منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين أن الصليب الأحمر استكمل استعداداته اللوجستية، مشيرا إلى أن قافلة المنظمة ستضم ما بين 8 إلى 10 مركبات مخصصة لنقل المفرج عنهم.

وأوضح المنسق أن كل دفعة من الأسرى سيرافقها فريق استقبال متخصص يضم خبراء نفسيين، لتقديم الدعم الفوري للمفرج عنهم بعد وصولهم إلى الجانب الإسرائيلي.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، بأن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ستنطلق على مرحلتين الساعة 08:00 صباحا يوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أُبلغت بأن الدفعة الأولى من الإفراج عن الأسرى يتوقع أن تجرى عند الساعة الثامنة صباحا.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين ضمن صفقة التبادل، وأوضحت أن السلطات بدأت نقل الأسرى من 5 سجون إسرائيلية إلى المرافق المخصصة للإفراج عنهم.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصادر وصفها بالمطلعة أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين تضم 195 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد، وأضاف أن جهاز الشاباك فرض فيتو على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة.

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية الجمعة أسماء الأسرى ذوي الأحكام المؤبدة المقرر الإفراج عنهم، فيما لم يصدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية أية قائمة بأسماء الأسرى حتى كتابة هذه السطور.

وتشمل صفقة التبادل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد ونحو 1700 أسير من قطاع غزة احتجزوا بعد السابع من أكتوبر 2023.