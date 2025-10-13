مئات الإسرائيليين يتجمعون في تل أبيب ترقبا لإطلاق سراح الرهائن من غزة

تجمع مئات الإسرائيليين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في "ميدان الرهائن" في تل أبيب انتظارا لعودة آخر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأظهر بث مباشر من منتدى عائلات الرهائن أشخاصا جالسين على كراسي صفراء ترمز إلى التضامن مع الرهائن ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المتوقع أن تبدأ حركة حماس الفلسطينية في إطلاق سراح الرهائن الأحياء المتبقين في حوالي الساعة 8 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لإسرائيل، يعتقد أن 20 رهينة من أصل 48 في غزة لا يزالون على قيد الحياة.

ويعتزم منتدى عائلات الرهائن بث عودة الرهائن على شاشات كبيرة وكان المنتدى قد حث الإسرائيليين على التجمع طوال الليل في ميدان الرهائن. وأفادت التقارير أن متطوعين وضعوا لافتات ترحيب في الشوارع القريبة من المستشفيات التي سيجري نقل الرهائن إليها.

وقال المنتدى في بيان:"إن تنفيذ اتفاق عودة جميع الرهائن هو حدث طالما تمنيناه واستعددنا له منذ الأيام الأولى للحرب".

وأضاف:"تقع على عاتقنا الآن مهمة حيوية ومشتركة: إعادة تأهيل الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة والمجتمع الإسرائيلي ككل".

وأشار المنتدى إلى أن إعادة التأهيل الكاملة لن تكون ممكنة إلا عندما يعود جميع الرهائن - الأحياء من أجل إعادة التأهيل والمتوفون من أجل الدفن في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يتوقع أن تتمكن حماس من تسليم رفات جميع الرهائن المتوفين البالغ عددهم 28 رهينة خلال الإطار الزمني المتفق عليه لوقف إطلاق النار والبالغ 72 ساعة، وسط مخاوف من احتمال فقدان الجثث في قطاع غزة المدمر إلى حد كبير.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تفرج إسرائيل عن حوالي ألفي أسير فلسطيني، من بينهم ما يصل إلى 250 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، مقابل الرهائن المتبقين.