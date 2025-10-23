7 خطوات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

يعتقد الكثير أن الطعام وحده هو المسئول عن صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، إلا أن الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من كاليفورنيا في الولايات المتحدة، كسر هذه القاعدة بمشاركة متابعيه على إنستجرام، بمقطع فيديو قدم فيه روتين يومي لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ يتكون هذا الروتين من 7 خطوات نصفها تقريبًا لا يتعلق بتناول الطعام إطلاقًا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

فما هو هذا الروتين؟ وهل من السهل تطبيقه؟ يسلط هذا التقرير الضوء على هذه الخطوات، وذلك على النحو التالي:

1. شرب الماء قبل القهوة

احرص على تناول كوب من الماء فور الاستيقاظ وقبل تناول القهوة؛ ما يساعد على ترطيب الجسم بعد النوم ويحفز عملية الهضم.

2. التعرض لأشعة الشمس بعد الاستيقاظ مباشرة

يعد التعرض لأشعة الشمس في فترة الصباح خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ ضروريًا، لأنه يعيد ضبط الساعة البيولوجية للجسم- وهي النظام الذي يضبط عملية النوم ودرجة الحرارة وإطلاق الهرمونات داخل أجسامنا، بجانب أنه يعزز هرمون السيروتونين، والذي يحسن بدوره عملية الهضم.

ويساعد التعرض لضوء الشمس الصباحي أيضًا الجسم على التحكم في إفراز هرمون الكورتيزول، المسئول عن التوتر والذي يطلقه الجسم عندما يكون في حالة الدفاع عن النفس، والذي يتسبب ارتفاعه في حدوث الالتهابات، بجانب مشاكل الأمعاء، مثل متلازمة القولون العصبي، وفق دراسة سابقة.

3. التنفس العميق من البطن قبل الإفطار

قبل تناول الإفطار، احرص على التنفس العميق من البطن وليس الصدر، لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، مما يساهم في تنشيط العصب المبهم وتهدئة محور الأمعاء والدماغ، بحسب سيثي.

العصب المبهم أو العصب الحائر، هو أحد الأعصاب الرئيسية في الجهاز السمبثاوي والذي يتحكم في عملية الهضم، عبر إرسال إشارات من الأمعاء إلى الدماغ، عبر محور الأمعاء والدماغ بين الاثنين.

4. تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس

تناول الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس وهي مركبات موجودة في الأطعمة تساعد البكتيريا الصحية على النمو في ميكروبيوم الأمعاء الصحي لديك، والتي تدعم بدورها الهضم إلى جانب تعزيز المناعة والصحة العقلية.

يمكن أن تجد البريبايوتكس في الموز الأخضر الغني بالنشا والبكتين، إلى جانب الشوفان وهما نوعان من الألياف التي تعمل كمضادات حيوية، تساعد على تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء.

5. تناول البروتين والألياف في الإفطار

احرص على أن تحتوي وجبة الإفطارالخاصة بك على البروتين والألياف، والتي توازن نسبة السكر في الدم وتغذي ميكروبيوم الأمعاء.

وتعد كلًا من الزبادي اليوناني والتوت، والذي يمكن استبداله ببذور الشيا أو الكتان، أو طبق البيض مع الخضروات، وجبات تجمع بين البروتين والألياف في آن واحد.

6. تناول الطعام بدون شاشات

ينشط تناول الطعام الجهاز العصبي السمبثاوي، المسئول عن عملية الراحة والهضم، بجانب تهدئة الجسم، فيما يحفز النظر للشاشات الجهاز العصبي الودي، والذي دوره الاستجابة للقتال أو الهروب، وهما فرعين من الجهاز العصبي متعارضين في وظائفهما، ما يعني أن أحد الوظائف ستلغي الأخرى، ما يعني أن متابعة الهاتف الذكي أثناء الأكل تخفض من كفاءة هضم الطعام، بحسب سيثي.

ويعيق النظر لشاشة الهواتف الذكية أثناء تناول الطعام أيضًا، من التركيز في عملية الأكل، وبالتالي لا يمكن للشخص أن يحدد مدى شعوره بالجوع أو الشبع، مما قد يتسبب في اضطرابات هضمية، بحسب دراسة صينية سابقة.

7. المشي بعد الإفطار كل صباح

يساعد المشي بعد الإفطار كل صباح على الهضم ويقلل الانتفاخ بعد الوجبات، مما يعزز بدوره صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، بحسب سيثي.