إيلون ماسك يطلق موقع جروكيبيديا لمنافسة دائرة المعارف المفتوحة على الانترنت ويكيبيديا

أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك "جروكيبيديا"، وهي موسوعة إلكترونية تعتمد على مصادر جماعية لمنافسة دائرة المعارف المفتوحة على الإنترنت ويكيبيديا.

وكتب ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الإصدار 1ر0 من موقع جوركيبيديا أصبح متاحًا الآن"، ووعد بأن "الإصدار 0ر1 سيكون أفضل بعشر مرات"، مضيفا أن هدف "جروكيبيديا" هو "الحقيقة، الحقيقة كاملة، ولا شيء غير الحقيقة".

وسبق أن انتقد ماسك ويكيبيديا لاحتوائها على "دعاية" ودعا الناس إلى التوقف عن التبرع للموقع. وفي سبتمبر الماضي، أعلن أن شركته للذكاء الاصطناعي إكس.أيه.آي تعمل على تطوير موقع "جروكيبيديا".

يتميز موقع "جروكيبيديا" بتصميمه البسيط، مع القليل جدا من الخصائص، باستثناء شريط بحث يتيح للمستخدمين كتابة استفساراتهم عليه. ويذكر الموقع أنه يحتوي على أكثر من 885 ألف مقالة. وفي المقابل، تقول ويكيبيديا إنها تحتوي على أكثر من 7 ملايين مقالة باللغة الإنجليزية.

وكما هو الحال في ويكيبيديا، يمكن للمستخدمين البحث عن مقالات تتناول مواضيع مختلفة، مثل تايلور سويفت، أو بطولة العالم للبيسبول، أو قصر باكنجهام.

وفي حين أن متطوعين هم الذين يكتبون ويحررون مواد ويكيبيديا، فإنه من غير الواضح كيف تُجمع مقالات جروكيبيديا بدقة. وتُشير التقارير إلى أن الموقع يعمل بنفس نموذج الذكاء الاصطناعي إكس.أيه.آي الذي يشغل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي جروك المملوك لإيلون ماسك، ولكن يبدو أن بعض المقالات مُقتبسة من ويكيبيديا.

وتتهم مدونة جروكيبيديا موقع ويكيبيديا بـ"التحيزات الأيديولوجية المنهجية - وخاصةً الميل اليساري في تغطية الشخصيات والمواضيع السياسية".