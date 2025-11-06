الخطوط الجوية القطرية تبيع حصتها في كاثي باسيفيك مقابل 896 مليون دولار أمريكي

تعتزم الخطوط الجوية القطرية بيع حصتها في شركة كاثي باسيفيك للطيران، ومقرها هونج كونج، في عملية إعادة شراء للأسهم بقيمة 896 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أعلنته الشركتان، لتنهي بذلك حصة الشركة القطرية التي استمرت لمدة ثمانية أعوام مع الشركة الرائدة في هونج كونج.

وجاء الإعلان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في إفادة قدمتها كاثي باسيفيك إلى سوق الأوراق المالية، التي شهدت أسهمها ارتفاعا بنسبة 2ر4% في بورصة هونج كونج، اليوم الخميس.

وبموجب الاتفاق، ستبيع الخطوط الجوية القطرية حصتها بالكامل في كاثي باسيفيك، والتي تمثل نسبتها 57ر9% من أسهم الشركة.

ويشار إلى أن المساهمين الرئيسيين الآخرين في الشركة هما "سواير باسيفيك" و"إير تشاينا". وتخضع الخطة حاليا لموافقة المساهمين.

ومن جانبه، قال باتريك هيلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاثي، في بيان للإعلان عن البيع، إن "عملية إعادة الشراء تعكس ثقتنا القوية في مستقبل مجموعة كاثي، وتؤكد على التزامنا بتطوير هونج كونج، مركز الطيران الدولي".

ولم تقر الخطوط الجوية القطرية، وهي شركة طيران مملوكة للدولة تقوم بتسيير رحلاتها من مطار حمد الدولي في الدوحة، بعملية البيع نفسها.

ومع ذلك، تضمن بيان كاثي باسيفيك تصريحا للرئيس التنفيذي للشركة، بدر محمد المير، قال فيه إن الخطوة تجسد "نهج الشركة المُنضبط في إدارة محافظها الاستثمارية، والتزامنا بتقديم قيمة مستدامة لمساهمينا".

وأضاف المير: "بعد فترة من الربحية القياسية والأداء القوي، يعد القرار جزءا من استراتيجية استباقية لتحسين استثماراتنا وإعداد المجموعة للنمو طويل الأجل".

ومن جانبها، لم ترد الخطوط الجوية القطرية على أسئلة طرحتها عليها وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، اليوم الخميس.