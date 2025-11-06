تيكا التركية تنشئ غرفة عمليات جراحية في قرية سودانية نائية

أنشأت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" غرفة عمليات جراحية مجهزة بالكامل في مركز صحي بقرية "ود اللبيح" بمنطقة "المناقل" في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وحضر افتتاح غرفة العمليات، الخميس، منسق "تيكا" في السودان غالب يلماز، وقائمقام المناقل عثمان يوسف أحمد، وممثل وزارة الصحة بولاية الجزيرة ميسرة الشيخ، وعدد من المسؤولين المحليين وحشد كبير من المواطنين.

وأوضح يلماز في تصريح للأناضول، أن "تيكا" مستمرة في افتتاح مشاريع بالسودان الذي يعاني من صراعات.

وأشار إلى أن القرية التي تضم المركز الصحي تعتبر من أكثر المناطق الريفية النائية في ولاية الجزيرة، مبينًا أن غرفة العمليات التي أسستها "تيكا" ستقدم خدمات صحية مهمة للغاية لآلاف الأشخاص المقيمين في المنطقة.

بدوره، أعرب قائمقام المناقل عثمان يوسف أحمد عن امتنانه لتقديم "تيكا" هكذا خدمة صحية مهمة في منطقة يصعب الوصول إليها.

وقال: "هناك روابط تاريخية بين الشعبين السوداني والتركي، ولن ننسى هذا الدعم أبدًا".

وفي أبريل 2023 اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.