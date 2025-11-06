رويترز: الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في دمشق

قالت ستة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في أن يتسنى تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

وتمثل الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، والتي لم توردها أي تقارير سابقة، مؤشرا على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف إيران بشار الأسد، العام الماضي.

والقاعدة قريبة من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم لقاء نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

من جانبه، صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد الماضي، أنّ الشرع سيبحث رفع ما تبقّى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، معتبرا أن الزيارة ستكون «تاريخية».

وأفاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، بأن الشرع سيتوجّه إلى واشنطن، حيث سيوقع «على الأرجح» اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

يذكر أن الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في مايو الماضي في العاصمة السعودية الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأمريكي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وأعرب ترامب عن أمله بأن تنضمّ سوريا إلى الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في إطار «الاتفاقيات الإبراهيمية».