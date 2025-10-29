وزيرة التعليم الألمانية من إسرائيل: لا يجب أن نفقد الأمل في مسار السلام

بعد التصعيد الأخير في قطاع غزة الفلسطيني، دعت وزيرة التعليم الألمانية كارين برين خلال زيارتها الحالية لإسرائيل إلى التمسك بعملية السلام.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قالت برين في مدينة حيفا الساحلية مساء اليوم الثلاثاء:"ينبغي ألا ندع بعض الانتكاسات الفردية في هذه العملية تُحبطنا".

يذكر أن برين المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، تنحدر من أصول يهودية.

وأضافت برين أنها لا يسعها إلا أن تأمل في أن تستفيد جميع الأطراف من هذه الفرصة — تلك "القطرة من الأمل"، كما وصفتها اليوم إحدى الطالبات في مركز "جفعات حبيفا" التعليمي — وأن يواصل الجميع السير في مسارٍ يقود تدريجياً نحو مزيدٍ من السلام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق من مساء اليوم أنه أمر الجيش بتنفيذ "هجمات قوية " على نحو فورى في قطاع غزة المحاصر. وقبل ذلك، كان تقرير إعلامي تحدث عن وقوع اشتباكات مسلحة في جنوب القطاع الواقع على البحر المتوسط رغم سريان وقف إطلاق النار.

يشار إلى وقوع عدة حوادث دامية منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في العاشر من أكتوبر الجاري، في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.