أوتشا عن هجمات إسرائيلية بلبنان: يجب احترام القانون وحماية المدنيين

شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، لاسيما في ظل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمرافق الصحية وفرق الاستجابة الأولى في لبنان.

وأضاف المكتب، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "التقارير التي تتحدث عن هجمات (إسرائيلية) تؤثر على البنية التحتية المدنية والمرافق الصحية وفرق الاستجابة الأولى، تثير قلقا بالغا بشأن حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وتعليقا على تلك الهجمات، قال المكتب الأممي: "يجب احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت إسرائيل بدء "عملية برية" جديدة جنوبي لبنان، مع تقديرات بتواجد قواتها حاليا على عمق بين سبعة وتسعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.