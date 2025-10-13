قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، إن المعدن الأصفر يُسجل أعلى قمة له على الإطلاق، مشيرا إلى وصول الأوقية إلى 4050 دولارًا.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» الارتفاع العالمي غير المسبوق إلى عدة عوامل، أبرزها بيانات التضخم الأمريكية، ومشتريات البنوك المركزية القوية التي تضغط بشدة على الذهب، بالإضافة إلى تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي خلق حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.

ولفت إلى انعكاس الارتفاعات العالمية على السوق المحلي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5340 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4577 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 43 ألف جنيه.

ورأى أن «من المنتظر أن تعود أوقية الذهب مرة أخرى لتتجاوز القمة التي وصلت إليها عند 4050 دولارًا، وتتخطى 5000 دولار قبل نهاية العام».

وأشار إلى أن «لولا استقرار سعر صرف الدولار في مصر، لكانت أسعار الذهب وصلت إلى مستويات خيالية».

ونصح المواطنين بالشراء، قائلا «الأسعار في الوقت الحالية تعتبر هادئة وجيدة جدًا للشراء.. من يريد أن يشتري، فليشتر بهذه الأسعار»، متوقعا حدوث «المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة».