السيسي يهدي ترامب قلادة النيل تقديرًا لجهوده في دعم السلام

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهداء دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام الإقليمي والدولي، ومساهمته في نزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في التوصل إلى وقف الحرب في غزة.

وتعد قلادة النيل أرفع وسام تمنحه مصر لقادة الدول ورموزها الذين أسهموا في خدمة الإنسانية وتعزيز علاقات التعاون والسلام، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على تقدير مصر لجهود الرئيس ترامب في دعم مساعي الاستقرار بالشرق الأوسط، ودعمه المتواصل للتنسيق مع القاهرة في القضايا الإقليمية.

ويُنتظر أن يتم تسليم الوسام خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وبمشاركة قادة وممثلي عدد من دول العالم، لبحث سبل تثبيت الهدنة وتعزيز مسار الحل السياسي في المنطقة.