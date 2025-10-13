 حماس تسلم أولى دفعات المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 9:05 ص القاهرة
حماس تسلم أولى دفعات المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 8:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 8:21 ص

سلمت حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، 7 محتجزين إسرائيليين لفريق الصليب الأحمر الدولي في جنوب مدينة غزة.
وقال الصليب الأحمر، إنه بدأ "عملية متعددة المراحل" للإشراف على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأعلنت "حماس" في وقت سابق اليوم أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين سيتم الإفراج عنهم، الاثنين، وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن التسليم سيتم عبر 3 مواقع مختلفة في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجني "عوفر" غرب رام الله و"كتسيعوت" في النقب.


