الجمعة 15 أغسطس 2025 7:36 م
4 لاعبين يدخلون حسابات فيريرا قبل مواجهة المقاولون

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 7:16 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 7:16 م

يستعد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، لإجراء بعض التعديلات على قائمة فريقه في مواجهة المقاولون العرب بالدوري.

ويتقابل الزمالك مع المقاولون مساء السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وينوي فيريرا إدخال بعض العناصر التي لم تحصل على فرصة في قائمة المباراة الماضية سواء بين الـ 11 لاعب الأساسيين، أو على مقاعد البدلاء، وإن كان الخيار الأخير يعد الأقرب.

ويتعلق الأمر بالرباعي عدي الدباغ المهاجم الفلسطيني والذي يقترب من الوجود على مقاعد البدلاء بديلاً لناصر منسي المهاجم الأساسي، بالإضافة إلى

البرازيلي جوان ألفينا القادم من أولكسندريا الأوكراني والذي يدرس فيريرا الدفع به في الشوط الثاني لإكسابه الثقة والدخول في أجواء المباريات.

كذلك دخل الثنائي أحمد حمدي لاعب الوسط، وعمرو ناصر المهاجم القادم من فاركو حسابات الجهاز الفني لإمكانية الدفع بأي منهما خلال المباراة.


