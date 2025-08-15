أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، قبيل القمة المرتقبة بين الأول ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وخلال منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه أجرى "محادثة رائعة مع رئيس بيلاروس المحترم للغاية ألكسندر لوكاشينكو"، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

أوضح ترامب، في المنشور، أن الغرض من المحادثة كان شكره على إطلاق سراح 16 سجينًا، كما تمت مناقشة إطلاق سراح 1300 سجين إضافي، حسب تعبيره.

وأضاف ترامب أنه، إلى جانب ذلك، تمت مناقشة العديد من الموضوعات، بما فيها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا، مشيرًا إلى تطلعه لمقابلة لوكاشينكو مستقبلًا.

يشار إلى أن قاعدة "إيلمندورف-ريتشاردسون" الجوية الأمريكية في ألاسكا ستستضيف، اليوم الجمعة، قمة تاريخية بين الرئيسين الروسي والأمريكي لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، واشنطن متوجهًا إلى ألاسكا، حيث يعقد قمة مهمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد تكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

وقبيل بداية الرحلة إلى أنكوريج، قال ترامب للمراسلين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "إنه رجل ذكي (بوتين) نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا"، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية.