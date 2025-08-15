ترامب يلمح إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا من أجل السلام مع روسيا

الرئيس الأمريكي تحدث مجددا عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال عدم إبدائها الإرادة اللازمة من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية منح ضمانات أمنية لأوكرانيا، من أجل إحياء مفاوضات السلام مع روسيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين على متن الطائرة الجمعة، خلال توجهه إلى ولاية ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث ترامب مجددا عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية "كبيرة" على روسيا في حال عدم إبدائها الإرادة اللازمة من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وردا على سؤال عن إمكانية منح ضمانات أمنية لأوكرانيا، أجاب ترامب: "نعم هذا ممكن، يمكننا منح ذلك مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، لكن لا ضمانات أمنية لكييف في إطار الناتو".

وأضاف أن ملف تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا سيكون حاضرا خلال قمته مع بوتين، إلا أن صاحب القرار في هذا الشأن هو الشعب الأوكراني.

وأردف أنه لا يشارك في اللقاء بصفته ممثلا عن أوكرانيا، إنما من أجل العمل على عقد اجتماع بين موسكو وكييف.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين اليوم الجمعة في ألاسكا، لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.