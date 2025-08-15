الداخلية: ضبط 424 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 424 قضية مخدرات بإجمالي 484 متهمًا، وضبط 199 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهمًا، وتنفيذ 84499 حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 19 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 12 متهما، وضبط 14 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، كما تم ضبط 246 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 25201 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.