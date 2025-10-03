 ترامب يمهل حماس حتى يوم الأحد للموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة - بوابة الشروق
الجمعة 3 أكتوبر 2025 5:46 م القاهرة
ترامب يمهل حماس حتى يوم الأحد للموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 5:36 م | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 5:36 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.

وقال ترامب: "أطلب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكاناً للموت مستقبلاً لمناطق أكثر أماناً بغزة فوراً"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس".

وقال: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة".

وأكد: "إن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.. بالنسبة لحماس هذه فرصة واحدة أخيرة".

