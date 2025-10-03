ترامب يمهل حماس حتى يوم الأحد للموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.
وقال ترامب: "أطلب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكاناً للموت مستقبلاً لمناطق أكثر أماناً بغزة فوراً"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس".
وأكد: "إن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.. بالنسبة لحماس هذه فرصة واحدة أخيرة".