ترامب يمهل حماس حتى يوم الأحد للموافقة على خطته لإنهاء حرب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة.

وأضاف أن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.

وقال ترامب: "أطلب من الفلسطينيين مغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكاناً للموت مستقبلاً لمناطق أكثر أماناً بغزة فوراً"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة بشأن غزة ستفتح أبواب جحيم غير مسبوق على حماس".

وقال: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت واشنطن العاصمة".

وأكد: "إن اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين.. بالنسبة لحماس هذه فرصة واحدة أخيرة".