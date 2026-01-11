أوربان: الحزب المجري الحاكم يعين مرشحا لرئاسة الوزراء بحلول 20 فبراير

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن حزب فيدز الحاكم سينتظر حتى الشهر المقبل لتسمية مرشحه لخوض انتخابات برلمانية حاسمة، فيما يأتي التكتل القومي الحاكم في مركز متأخر في الاستطلاعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر أوربان أنه بينما قدم مؤتمر حزب فيدز في بودابست الـ 106 مرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية اليوم، سيتم إرجاء إعلان المرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي يتصدر ورقة الاقتراع، حتى 20 فبراير/ شباط.

وأضاف أوربان "إنني مستعد للوظيفة حى بعد 20 عاما من شغل منصب رئيس الوزراء". وتولى أوربان المنصب لأول مرة في 1998 لولاية امتدت أربع سنوات ثم عاد إلى السلطة في 2010. وقال إنه كان "الخيار الآمن" للبلاد.