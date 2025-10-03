اليونيسف: نساء غزة يتعرضن للإجهاض بسبب اضطرارهن للسفر من شمال القطاع إلى جنوبه



- جيمس إلدر: غزة لم تكن قط بهذا السوء بالنسبة للأمهات والمواليد الجدد

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، الجمعة، إن الأوضاع في قطاع غزة، الذي يئن تحت وطأة الحصار والقصف الإسرائيلي، لم تكن قط بهذا السوء بالنسبة للأمهات والمواليد الجدد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشطه إلدر، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ولفت إلدر، إلى أن إسرائيل أمرت بإخلاء نحو 200 ألف شخص إضافي ضمن مخططها الاحتلالي لمدينة غزة.

وأشار إلى أن أحد مستشفيات غزة، التي زارها أمس الخميس، كانت تستقبل 60 إلى 80 طفلا بشكل يومي، بسبب سوء التغذية وأمراض أخرى.

وأوضح إلدر، أن إسرائيل تطالب سكان مدينة غزة بالانتقال باتجاه الجنوب، بزعم أنها "مناطق آمنة مزعومة".

وأضاف: "هذه الأماكن في الوقت ذاته ساحات موت، فالناس لا يملكون لا مساحات للحركة ولا خياما تؤويهم. جنوب غزة في غاية الخطورة".

وأردف متحدث اليونيسيف: "الوضع بالنسبة للأمهات والمواليد في غزة لم يكن أبدا بهذا السوء، فممرات مستشفى ناصر، باتت مكتظة بالنساء اللواتي وضعن مواليدهن حديثا".

وتابع "ذهبت إلى غزة في مهمات إنسانية ست مرات من قبل، لكنني لم أشهد أبدا وضعا بهذا السوء".

وأشار إلدر، إلى أن النساء في غزة يتعرضن للإجهاض بسبب اضطرارهن للسفر من شمال القطاع إلى جنوبه.

وأكد أنه خلال العامين الماضيين مات نحو ألف طفل في غزة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وقال إلدر: "الأمور اليوم أسوأ من أي وقت مضى، الجميع يتحمل مسؤولية ذلك، لكن الضحية واحدة فقط (فلسطينيو غزة)".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.