أحمد فؤاد سليم: عملي مع يوسف شاهين مرحلة مهمة في حياتي

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بعدما قضى 5 سنوات في الجيش، أنهاها عام 1974، وفي نفس العام الذي انتهى من خدمته العسكرية التحق بالمعهد.

أوضح "سليم" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه تخرج من المعهد عام 1978، إذ كان يعمل ويدرس في نفس الوقت، وكان يعمل وقتها في الهيئة العربية للتصنيع، إذ كان يقضي وردية ليلية في عمله، وفي النهار يدرس بالمعهد، مضيفا: "كنت بخلص المعهد الساعة 4 أو 5، وكنت بحسب وقت النوم والله العظيم وأنا راجع في الأتوبيس".

أشار إلى أنه قدم العديد من المسرحيات في مسيرته الفنية، سواء كانت قطاع خاص أو على مسارح الدولة، تعامل فيها مع كبار الفنانين، لافتا إلى أن عمله مع المخرج يوسف شاهين كان مرحلة مهمة في حياته، ووصفه بأنه فنان ليس له مثيل، مردفا: "أول شوت لي معه تم إعادته 20 مرة، وطلب مني أقول الجملة بدون ما أمثل، كان عايز الصدق الفني".

في سياق آخر، تحدث عن إتقانه التمثيل باللغة العربية الفصحى، قائلا: "عادل إمام قالي لما بشوفك بتمثل باللغة العربية بحس أنك بتمثل باللغة العامية، ومحمود يس قالي لما بشوفك بتمثل باللغة العربية بحاول أمسك لك غلطة لكن بلاقيك بتمثل كويس"، وعن إتقانه اللغة، قال إنها جاءت من منطلق أنه يريد تقديم الشيء الذي يفهمه.

تابع: "أنا بحب أشتغل، لو قعدت في البيت أمرض، ولو قعدت في البيت ببقى بقرأ".