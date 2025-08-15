 متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 6:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا

بيشاور - باكستان - (أب )
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 6:46 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 6:46 م

صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا .ً

وأضاف المتحدث، أن الهطول المفاجئ والمكثف للأمطار والمعروف باسم "الانفجار السحابي"، هو الذي تسبب في تلك الفيضانات المفاجئة.

وقال محمد سهيل لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، إن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وأضاف سهيل: "تم استخراج 78 جثة من أجزاء مختلفة من مقاطعة بونر بحلول منتصف نهار الجمعة، وتم انتشال  79 جثة أخرى من تحت أنقاض منازل انهارت وقرى غمرتها الفيضانات لاحقاً.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك