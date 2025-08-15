متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا .ً

وأضاف المتحدث، أن الهطول المفاجئ والمكثف للأمطار والمعروف باسم "الانفجار السحابي"، هو الذي تسبب في تلك الفيضانات المفاجئة.

وقال محمد سهيل لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، إن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وإن عمليات الإنقاذ جارية.

وأضاف سهيل: "تم استخراج 78 جثة من أجزاء مختلفة من مقاطعة بونر بحلول منتصف نهار الجمعة، وتم انتشال 79 جثة أخرى من تحت أنقاض منازل انهارت وقرى غمرتها الفيضانات لاحقاً.