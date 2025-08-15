حدد الإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، ثلاثة تحديات تواجه المشهد الإعلامي، تتمثل في عدم كفاءة عدد كبير من العاملين به، وقطاع من الجمهور «لا يتحمل حرية الرأي»، و«ارتياب دائم» من بعض قطاعات الحكومة تجاه الصحافة.

ووصف خلال مقابلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» المشكلة الأولى بأن «عددًا كبيرًا ممن يعملون بالإعلام ليسوا على المستوى الكفء للتصدي لهذه المهمة النبيلة»، مشددا أن «الاعتراف بذلك ليس عيبا».

كما أشار إلى أن «قطاعا كبيرا من المصريين لا يتحملون فكرة حرية الرأي والتعبير، وهو سعيد بحالة الشائعة والسوشيال ميديا»، مضيفا في الوقت ذاته أن «قطاعا داخل بنية الحكومة المصرية ليست لديه ارتياح للصحافة والإعلام، وعنده ارتياب دائم».

ووجه ثلاث رسائل لمواجهة هذه التحديات، قائلا: «أدعو القطاع داخل الحكومة المصرية، من فضلكم، الصحافة ليست بعبع، فلا تقلق يا معالي الوزير من أن تطرح آراءك وخططك على الإعلام؛ لأن ذلك يفيدك ويفيد المجتمع».

كما وجه نصيحته للصحافة والإعلام، قائلا: «من فضلكم، هذه المهنة نبيلة وكريمة، من فضلكم ذاكروا واشتغلوا وابذلوا مجهودا لكي تحصلوا على المعلومة وتتأكدوا منها».

واختتم مخاطبا الرأي العام: «رجاءً، تابعوا الأمر جيدا، ولا تشغلوا أنفسكم بما يُنقل على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أغلبه كاذب، وتحققوا من الأمر، واستمعوا بعقل واتزان».