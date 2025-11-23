إقليم صرب البوسنة ينتخب رئيسا جديدا بعد إقالة الزعيم الانفصالي دوديك

من المقرر أن يتوجه الناخبون في الكيان الصربي في البوسنة والهرسك، جمهورية صربسكا، إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد في أعقاب إقالة الزعيم الانفصالي ميلوراد دوديك.

وتمت الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد إدانة دوديك بأنشطة مناهضة للدستور ضد دولة البوسنة والهرسك. وإلى جانب إقالته من منصبه، يحظر عليه الحكم الصادر في أغسطس الماضي تولي منصب سياسي لمدة ست سنوات.

ويعتبر سينيشا كاران، المقرب من دوديك والعضو في حزب اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين الحاكم، وكذلك برانكو بلانوشا من حزب صربسكا الديمقراطي المعارض، المرشحين الأوفر حظا، على الرغم من عدم وجود استطلاعات موثوقة تدعم ذلك.

وسيتمكن حوالي 2ر1 مليون ناخب مؤهل من الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 7 صباحاً ( 0600 بتوقيت جرينتش) والساعة 7 مساء، ومن المتوقع ظهور النتائج الجزئية في وقت متأخر من اليوم الأحد.

ولا يعتقد المراقبون أن كاران سيواصل الأجندة الانفصالية التي اتبعها دوديك في حال فوزه.

ويحتفظ الرئيس السابق، وهو قومي صربي، بعلاقات وثيقة مع روسيا ويأمل في الاستمرار في التأثير على السياسة الداخلية كرئيس لحزب اتحاد الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين.

ومن المقرر أن يخدم الرئيس الجديد لمدة عام واحد فقط حتى نهاية الفترة البرلمانية الحالية، قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادية في عام 2026.

وتنقسم البلاد بين الكيانين - اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، اللذين يتمتعان بحكم ذاتي واسع - بالإضافة إلى رئيس دولة ضعيف نسبيا وبرلمان اتحادي.

وتم فرض نظام الحكم المعقد للغاية في عام 1995 في إطار اتفاقية دايتون. ووضعت اتفاقية السلام حدا لحرب البوسنة - لكنها منحت أيضا سلطة واسعة للقادة العرقيين.